rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Fidelis Andria salva, al Barletta la coppa Italia Calcio

14 Maggio 2022
Screenshot 20220414 062130

Di Stefano Inchingolo:

La Fidelis Andria giocherà in serie C anche il prossimo campionato. Retrocede la Paganese che in Puglia ha perso per 1-0, stesso risultato con cui aveva superato la Fidelis nell’andata dei playout. A parità di punteggio dopo i 180′ si è tenuto conto, da regolamento, della differenza reti nella stagione regolare, migliore per la Fidelis Andria che dunque è in salvo.

Il Barletta ha battuto nella finale di Rieti, per 2-1 dopo i tempi supplementari, il Salsomaggiore ed ha così conquistato la coppa Italia di Eccellenza. Entrambe le squadre avevano ottenuto anche la promozione in serie D.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1777809287796

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione