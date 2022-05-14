Di Stefano Inchingolo:

La Fidelis Andria giocherà in serie C anche il prossimo campionato. Retrocede la Paganese che in Puglia ha perso per 1-0, stesso risultato con cui aveva superato la Fidelis nell’andata dei playout. A parità di punteggio dopo i 180′ si è tenuto conto, da regolamento, della differenza reti nella stagione regolare, migliore per la Fidelis Andria che dunque è in salvo.

Il Barletta ha battuto nella finale di Rieti, per 2-1 dopo i tempi supplementari, il Salsomaggiore ed ha così conquistato la coppa Italia di Eccellenza. Entrambe le squadre avevano ottenuto anche la promozione in serie D.