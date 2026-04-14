Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 8 di domani, 15 aprile. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi
cumulati fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione Protezione civile, previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 8 di domani, 15 aprile. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi