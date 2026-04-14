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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione Protezione civile, previsioni meteo

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 8 di domani, 15 aprile. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi
cumulati fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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