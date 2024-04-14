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Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi, la serie C girone C e la serie D girone H Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

14 Aprile 2024
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Si gioca a Reggio Emilia con inizio alle 18. Happy Casa Brindisi alla costante disperata ricerca di due punti per alimentare il difficile raggiungimento della salvezza nel campionato di pallacanestro maschile di serie A.

Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Audace Cerignola-Virtus Francavilla Fontana e Monopoli Taranto (entrambe con inizio alle 20,45).

Serie D girone H: tra le gare odierne (ore 15) Bitonto-Palmese, Città di Fasano-Angri, Città di Gallipoli-Gravina in Puglia, Gelbison-Nardò, Manfredonia-Rotonda, Matera-Fidelis Andria, Paganese-Team Altamura; (ore 15,30) Santa Maria Cilento-Martina; (ore 16) Barletta-Casarano.

 

 

 

 

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