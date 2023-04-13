Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Martina Franca – che comprende Crispiano – è stato approvato dalla conferenza dei servizi decisoria tenutasi nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale. Il documento di programmazione è l’ultima tappa di un percorso di concertazione che ha visto impegnati il Settore Servizi Sociali del Comune di Martina e di Crispiano. La stesura è avvenuta all’esito dei tavoli tematici dedicati a famiglie, minori, anziani, disabili e al contrasto alla povertà, all’inclusione sociale, all’assistenza a soggetti non autosufficienti e ad altre problematiche. Hanno preso parte ai focus anche organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali e enti del comparto sanitario che hanno fornito il proprio contributo di idee e di conoscenza nel percorso istituzionale di concertazione.

Il verbale di approvazione del Piano è stato sottoscritto dal Sindaco Gianfranco Palmisano in qualità di Presidente del Coordinamento istituzionale, dalla presidente della Conferenza dei servizi Donatella Vitale, Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Martina, dall’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, dalla Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva della Regione Puglia Caterina Binetti, dal Direttore area socio-sanitaria dell’Asl Taranto Vito Giovannetti, dal Direttore distretto sanitario Ta/5 Saveria Esposito, dal Dirigente Affari Generali della Provincia di Taranto Stefano Semeraro e dalla Consigliera delegata Anna Filippetti. Erano presenti per il Comune di Martina l’Assessore alle Politiche Sociali Angelo Gianfrate e la Consigliera delegata al Piano di zona Tiziana Schiavone e per il Comune di Crispiano l’Assessore alle Politiche Sociali Aurora Bagnalasta.

L’ATS di Martina Franca è stato il primo della Provincia di Taranto ad aver concluso il percorso di elaborazione del Piano in un anno molto impegnativo anche per l’avvio di tre progetti che hanno ottenuto i fondi del PNRR finalizzati al sostegno ai nuclei familiari vulnerabili, alle persone con disabilità e alla prevenzione del burn out degli assistenti sociali. Per questo all’ATS è stata riconosciuta la premialità prevista dall’ente regionale per il rispetto dei tempi di approvazione ed i requisiti stabiliti.

Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione concertata e partecipata per l’attivazione di interventi e dei servizi in ambito sociale e sociosanitario ed è stato predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali per il triennio 2022-2024.