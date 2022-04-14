Di seguito il comunicato di holidu.it:
Le destinazioni più gettonate per Pasqua 2022
Le top 30 mete più ricercate dagli italiani per le vacanze pasquali di quest’anno
|Posizione
|Roma
|1
|Lazio
|2
|170
|Isola d’Elba
|2
|Toscana
|2
|91
|Firenze
|3
|Toscana
|3
|188
|Napoli
|4
|Campania
|4
|120
|Jesolo
|5
|Veneto
|3
|114
|Tenerife
|6
|Spagna
|2
|93
|Assisi
|7
|Umbria
|4
|116
|Parigi
|8
|Francia
|2
|325
|Alberobello
|9
|Puglia
|2
|169
|Siena
|10
|Toscana
|4
|147
|La Spezia
|11
|Liguria
|4
|130
|Bibione
|12
|Veneto
|2
|59
|Salerno
|13
|Campania
|5
|112
|Paestum
|14
|Campania
|6
|74
|Verona
|15
|Veneto
|4
|170
|Santa Maria di Castellabate
|16
|Campania
|4
|97
|Sanremo
|17
|Liguria
|4
|114
|Bari
|18
|Puglia
|8
|108
|Sorrento
|19
|Campania
|5
|220
|Fuerteventura
|20
|Spagna
|2
|91
|Palermo
|21
|Sicilia
|3
|99
|Amsterdam
|22
|Paesi Bassi
|3
|268
|Lucca
|23
|Toscana
|4
|122
|Venezia
|24
|Veneto
|3
|205
|Grosseto
|25
|Toscana
|2
|110
|Torino
|26
|Piemonte
|3
|134
|Perugia
|27
|Umbria
|4
|181
|Genova
|28
|Liguria
|2
|115
|Taranto
|29
|Puglia
|6
|81
|Sirmione
|30
|Lombardia
|2
|129
Articolo completo al link di seguito: