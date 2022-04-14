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1 Maggio 2026
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Alberobello, Bari e Taranto nella top 30 del turismo italiano per Pasqua Graduatoria di Holidu

14 Aprile 2022
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Di seguito il comunicato di holidu.it:

 
Posizione
Roma 1 Lazio 2 170
Isola d’Elba 2 Toscana 2 91
Firenze 3 Toscana 3 188
Napoli 4 Campania 4 120
Jesolo 5 Veneto 3 114
Tenerife 6 Spagna 2 93
Assisi 7 Umbria 4 116
Parigi 8 Francia 2 325
Alberobello 9 Puglia 2 169
Siena 10 Toscana 4 147
La Spezia 11 Liguria 4 130
Bibione 12 Veneto 2 59
Salerno 13 Campania 5 112
Paestum 14 Campania 6 74
Verona 15 Veneto 4 170
Santa Maria di Castellabate 16 Campania 4 97
Sanremo 17 Liguria 4 114
Bari 18 Puglia 8 108
Sorrento 19 Campania 5 220
Fuerteventura 20 Spagna 2 91
Palermo 21 Sicilia 3 99
Amsterdam 22 Paesi Bassi 3 268
Lucca 23 Toscana 4 122
Venezia 24 Veneto 3 205
Grosseto 25 Toscana 2 110
Torino 26 Piemonte 3 134
Perugia 27 Umbria 4 181
Genova 28 Liguria 2 115
Taranto 29 Puglia 6 81
Sirmione 30 Lombardia 2 129
Articolo completo al link di seguito:
https://www.holidu.it/magazine/vacanze-pasqua

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