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Tour music fest-The european music contest: la partecipazione del pugliese Vincenzo Sutera Autore e chitarrista di Pulsano

14 Febbraio 2026
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Vincenzo Sutera è un musicista di Pulsano.

“Negli ultimi anni la mia attività musicale ha iniziato a ricevere attenzione a livello locale: la testata Blunote mi ha definito uno dei chitarristi più giovani e promettenti della Puglia, sottolineando il mio percorso artistico e autoriale.

Attualmente sto partecipando al Tour Music Fest – The European Music Contest in qualità di autore con il mio brano inedito “Se devo cadere” e ho recentemente raggiunto le semifinali nazionali del contest.

Il pezzo affronta il tema dell’autosabotaggio della felicità e della difficoltà ad accettare la verità: una verità che non può essere sabotata, ma che spesso viene rifiutata per paura. Nel testo riconosco questo meccanismo e scelgo consapevolmente di farlo ricadere su di me, come racconto nel verso centrale: “se devo cadere, che sia per me”.

L’accesso alle semifinali nazionali rappresenta per me un traguardo significativo, inserendomi in un circuito artistico di respiro nazionale ed europeo e portando il mio percorso, nato nel territorio jonico, su un palcoscenico sempre più ampio.”


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