Nell’immagine il vicolo del bacio di Vico del Gargano. Talmente stretto che due persone, per traversarlo insieme, “devono” baciarsi. Lo fanno molti innamorati, anche visitatori del paese, il giorno di San Valentino che nella località del foggiano è anche festa patronale. Vico del Gargano si presenta in questa giornata anche addobbato di arance, frutta prodotta del territorio.
Di vicoli molto stretti, propizi per un bacio, ce ne sono tanti in Italia, anche nel resto della Puglia come ad esempio nei centri storici di Martina Franca e Taranto.