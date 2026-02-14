Il dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta per la Puglia con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centro-meridionale (Puglia C parte Sud, Puglia D e Puglia E); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, su Puglia centrale (Puglia C parte Nord, Puglia G e Puglia F); da isolate a sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , forti raffiche di vento e locale attività elettrica.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.