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4 Maggio 2026
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Arrampicata sportiva: i successi della squadra di Martina Franca Timefit

14 Febbraio 2023
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Di seguito il comunicato:

La Squadra di arrampicata sportiva Indoor “FOXTAIL”, della TIMEFIT di Martina Franca, ha inanellato una serie di successi anche nella seconda tappa di qualificazioni al Campionato Nazionale Giovanile di Arrampicata Sportiva, svoltasi domenica 12 febbraio.

Le società e gli atleti giovanili, senior e amatori di Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria hanno gareggiato ospitati dalla ASD SUD Est Climb, con sede presso Manifatture Knos di Lecce.

Guidati dall’istruttrice Miriam Guarnieri, gli atleti della Foxtail sono saliti sui gradini più alti del podio con Mattia Martino (1° U20M), Silvestro Fragnelli (1° U18M), Sara Manzo (1^ U18F), Diego Bruni (1°U16M), Antonio Speciale (1° U14M), Zlata D’Aversa (1^ U14F), Arturo Zucchi e Diego Aquaro (rispettivamente 1° e 3° U12M), Sofia Fumarola e Katia Luprano (Rispettivamente 1^ e 2^ U12F), Giacomo Iermano (3° U10M).

Una realtà da tenere d’occhio e in continua crescita, che ha portato la nostra città a grandi risultati in una disciplina fuori dai riflettori, ma che sta dando grandissime soddisfazioni. Siamo convinti che anche l’arrampicata sportiva si ritaglierà lo spazio che merita nel panorama sportivo Martinese.


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