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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

San Valentino, festa degli innamorati e di Vico del Gargano Nella località del foggiano si celebra il patrono

14 Febbraio 2022
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In ogni angolo, anche d’Italia ed ovviamente idi Puglia, si celebra oggi la festa degli innamorati.

San Valentino è peraltro patrono di Vico del Gargano in cuu dunque oggi è festa patronale.


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