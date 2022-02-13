In ogni angolo, anche d’Italia ed ovviamente idi Puglia, si celebra oggi la festa degli innamorati.
San Valentino è peraltro patrono di Vico del Gargano in cuu dunque oggi è festa patronale.
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