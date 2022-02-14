Il popolarissimo cantautore romano Claudio Baglioni è risultato positivo al coronavirus: per questa ragione i concerti in programma a Venezia e Cremona sono stati posticipati. Nei giorni scorsi l’artista si è esibito per la prima volta nella sua lunga e brillante carriera a Brindisi, dove si è verificato un piccolo “incidente”: il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Teatro Verdi ha lasciato al gelo spettatori e protagonista durante l’esibizione. «Si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico- ha raccontato Carmelo Grassi, direttore artistico del teatro brindisino e membro del Consiglio superiore dello spettacolo-. Con l’ospite e il pubblico intendo scusarmi. Tuttavia, tengo a precisare, a piena smentita delle voci circolate sui social che addossano al mio ruolo la responsabilità del disservizio, che mi occupo della direzione artistica del teatro intervenendo nelle scelte legate alla programmazione, non anche della gestione tecnica che ricade su altre figure».

(foto: tratta da profilo twitter di Claudio Baglioni)