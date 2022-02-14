rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Claudio Baglioni positivo a test corona virus pochi giorni dopo i concerti in Puglia Rinvio per le prossime date

14 Febbraio 2022
Screenshot 20220214 163820

Il popolarissimo cantautore romano Claudio Baglioni è risultato positivo al coronavirus: per questa ragione i concerti in programma a Venezia e Cremona sono stati posticipati. Nei giorni scorsi l’artista si è esibito per la prima volta nella sua lunga e brillante carriera a Brindisi, dove si è verificato un piccolo “incidente”: il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Teatro Verdi ha lasciato al gelo spettatori e protagonista durante l’esibizione. «Si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico- ha raccontato Carmelo Grassi, direttore artistico del teatro brindisino e membro del Consiglio superiore dello spettacolo-. Con l’ospite e il pubblico intendo scusarmi. Tuttavia, tengo a precisare, a piena smentita delle voci circolate sui social che addossano al mio ruolo la responsabilità del disservizio, che mi occupo della direzione artistica del teatro intervenendo nelle scelte legate alla programmazione, non anche della gestione tecnica che ricade su altre figure».

(foto: tratta da profilo twitter di Claudio Baglioni)

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1777809287796

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione