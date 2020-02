Successo nei quarti di finale. Happy Casa Brindisi ha sconfitto Banco di Sardegna Sassari 91-86 e domani affronterà in semifinale la vincente di Germani Brescia-Pompea Fortitudo Bologna (stasera ore 20,45). Banks, con 37 punti, ha stabilito il record di.marcature nella storia della final eight. Happy Casa che supera i sardi come l’anno scorso (in semifinale, nel 2019).

Ieri, nelle prime due partite, successi di Ax Armani Milano e Humana Reyer Venezia che domani si affronteranno nella prima semifinale.

Finale domenica alle 18, palasport di Pesaro dove si giocano tutte le partite della final eight di coppa Italia di basket maschile.

(immagine: fonte legabasket.it)