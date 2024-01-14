Di Tony Maselli:

Per ora sono 58. Il termine del 24 febbraio per eventuali scioglimenti potrebbe far incrementare il numero. A questo riguardo l’osservato speciale è il Comune di Taranto in cui tra mozione di sfiducia al sindaco e dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali le voci si susseguono ed il rischio di elezioni anticipate quest’anno non è solo teorico.

Tratto da tuttitalia.it:

