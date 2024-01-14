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Puglia: da Bari a Lecce agli altri, 58 Comuni al voto quest’anno. E occhio a Taranto Elezioni amministrative

14 Gennaio 2024
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Di Tony Maselli:

Per ora sono 58. Il termine del 24 febbraio per eventuali scioglimenti potrebbe far incrementare il numero. A questo riguardo l’osservato speciale è il Comune di Taranto in cui tra mozione di sfiducia al sindaco e dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali le voci si susseguono ed il rischio di elezioni anticipate quest’anno non è solo teorico.

Tratto da tuttitalia.it:

Provincia Comuni al voto in Puglia

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
– in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia
– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2021
Città
metr. BA

8 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
BARI (315.948) Antonio Decaro
ANTONIO DECARO		 Italia in Comune, Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Sud al Centro, Progetto Bari, Partito Democratico, Democratici Ecologisti-Progressisti X Bari, Popolari per Bari, Avanti Decaro, Bari Bene Comune, # Decaro Sindaco, Decaro per Bari
Binetto (2.138) Vito Bozzi Noi per Binetto-Passione Comune
Bitritto (11.287) Giuseppe Giulitto Crescere con Bitritto
Cellamare (5.798) Gianluca Vurchio Insieme per Cellamare
Gioia del Colle (26.731) Giovanni Mastrangelo
GIOVANNI MASTRANGELO		 Forza Italia, Mastrangelo Sindaco, (R)Innova, Prima Gioia, Lega Salvini, Fratelli d’Italia
Putignano (26.087) Luciana Laera
LUCIANA LAERA		 Generazioni, Putignano Bene Comune, Per Putignano
Rutigliano (18.262) Giuseppe Valenzano
GIUSEPPE VALENZANO		 Italia in Comune, Partito Democratico, Amiamo Rutigliano, Associazione Libertà e Progresso, Mondo Sociale
Turi (12.928) Ippolita Resta Turinasce
Prov. BT

1 comune
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Trinitapoli (**) (13.970)
Prov. BR

2 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Mesagne (26.114) Antonio Matarrelli
ANTONIO MATARRELLI		 Giovani Mesagnesi, Mesagne Viva, Mesagne Popolare, Mesagne al Centro, Avanti Mesagne, Vizzino al Servizio dei Cittadini, La Mia Città, Mesagne Insieme, Mesagne Civica
Villa Castelli (9.079) Giovanni Barletta Diventerà Bellissima
Prov. FG

16 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Apricena (12.617) Antonio Potenza Uniti per Cambiare
Biccari (2.640) Gianfilippo Mignogna Biccari Cambia
Carlantino (826) Graziano Coscia Cambiamo Carlantino
Castelnuovo della Daunia (1.292) Guerino De Luca Uniamoci Castelnuovo
Celle di San Vito (147) Palma Maria Giannini Patto per Celle
Deliceto (3.563) Pasquale Bizzarro Insieme per Deliceto
Isole Tremiti (*) (464)
Manfredonia (*) (54.342)
Poggio Imperiale (2.511) Alfonso D’Aloiso Partito Democratico
San Giovanni Rotondo (26.382) Michele Crisetti
MICHELE CRISETTI		 Res Lavoro Solidarietà Felicità, Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare
San Severo (49.843) Francesco Miglio
FRANCESCO MIGLIO		 Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Unione di Centro, San Severo Democratica, Partito Democratico, Democratici & Socialisti
Stornarella (5.228) Massimo Colia Progetto Comune
Torremaggiore (16.567) Emilio Di Pumpo
EMILIO DI PUMPO		 Torremaggiore in Comune, Civica 4.0, Partito Democratico, Id Iniziativa Democratica per la Puglia-Impegno Democratico, Gd Giovani Democratici
Troia (6.771) Leonardo Cavalieri Democratici Insieme
Volturara Appula (391) Vincenzo Zibisco Volturara Nel Cuore
Volturino (1.554) Francesco Di Pasqua Vultur
Prov. LE

28 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Andrano (4.609) Salvatore Musaro’ Unione Popolare
Bagnolo del Salento (1.767) Irene Chilla Impegno per Bagnolo
Botrugno (2.613) Silvano Macculi Uniti per Botrugno
Campi Salentina (9.885) Alfredo Paolo Fina L.C.: Idea Campi
Carpignano Salentino (3.678) Mario Bruno Caputo Libertà & Democrazia
Castri di Lecce (2.789) Andrea De Pascali Castri Cresce
Copertino (23.159) Sandrina Schito
SANDRINA SCHITO		 Italia in Comune, Copertino Popolare, Liberamente, Alba Nuova, W Vivacittà, Partito Democratico, Va Valore Assoluto, Uniti SI Vince!, +C Copertino
Corsano (5.199) Biagio Raona Corsano Futura
Cursi (3.891) Antonio Melcore Insieme per Cursi
Giuggianello (1.141) Luca Benegiamo Senso Civico Più
LECCE (94.783) Carlo Maria Salvemini
CARLO MARIA SALVEMINI		 Civica., Puglia Popolare, Sveglia Lecce, Lecce Città Pubblica, Noi per Lecce, Unione di Centro, Coscienza Civica-Ideazione, Partito Democratico
Lequile (8.688) Vincenzo Carla’ La Svolta
Martignano (1.586) Luciano Aprile Insieme per Crescere
Miggiano (3.296) Michele Pompeo Sperti Uniti per Miggiano
Minervino di Lecce (3.500) Ettore Salvatore Caroppo L’Alveare
Morciano di Leuca (3.049) Lorenzo Ricchiuti Avanti Uniti per Morciano
Muro Leccese (4.765) Antonio Lorenzo Donno L.C.: Uniti X Muro
Novoli (7.639) Marco De Luca Insieme per Novoli
Palmariggi (1.403) Franco Zezza Palmariggi in Comune
Parabita (8.741) Stefano Prete Lista Agorà
Seclì (1.820) Antonio Casarano Al Servizio di Seclì
Soleto (5.236) Graziano Vantaggiato Per Soleto
Sternatia (2.179) Massimo Manera #ioscelgo#sternatia
Supersano (4.181) Bruno Corrado Obiettivo Supersano
Surano (1.542) Salvatore Fernando Puce Ripartiamo Insieme
Tiggiano (2.753) Giacomo Cazzato Tiggiano al Centro
Tuglie (5.067) Massimo Stamerra Insieme per Tuglie
Zollino (1.892) Edoardo Calo’ Zollino di Tutti
Prov. TA

3 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Carosino (6.663) Onofrio Di Cillo Adesso!
Faggiano (3.423) Antonio Cardea Democratici di Centro Sinistra
Maruggio (5.288) Adolfo Alfredo Longo Per Maruggio
(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

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