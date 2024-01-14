Provincia
Comuni al voto in Puglia
Città
metr. BA
8 comuni
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
BARI (315.948) Antonio Decaro
Italia in Comune, Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Sud al Centro, Progetto Bari, Partito Democratico, Democratici Ecologisti-Progressisti X Bari, Popolari per Bari, Avanti Decaro, Bari Bene Comune, # Decaro Sindaco, Decaro per Bari
Binetto (2.138) Vito Bozzi
Noi per Binetto-Passione Comune
Bitritto (11.287) Giuseppe Giulitto
Crescere con Bitritto
Cellamare (5.798) Gianluca Vurchio
Insieme per Cellamare
Gioia del Colle (26.731) Giovanni Mastrangelo
Forza Italia, Mastrangelo Sindaco, (R)Innova, Prima Gioia, Lega Salvini, Fratelli d’Italia
Putignano (26.087) Luciana Laera
Generazioni, Putignano Bene Comune, Per Putignano
Rutigliano (18.262) Giuseppe Valenzano
Italia in Comune, Partito Democratico, Amiamo Rutigliano, Associazione Libertà e Progresso, Mondo Sociale
Turi (12.928) Ippolita Resta
Turinasce
Prov. BT
1 comune
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
Trinitapoli ( **) (13.970)
Prov. BR
2 comuni
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
Mesagne (26.114) Antonio Matarrelli
Giovani Mesagnesi, Mesagne Viva, Mesagne Popolare, Mesagne al Centro, Avanti Mesagne, Vizzino al Servizio dei Cittadini, La Mia Città, Mesagne Insieme, Mesagne Civica
Villa Castelli (9.079) Giovanni Barletta
Diventerà Bellissima
Prov. FG
16 comuni
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
Apricena (12.617) Antonio Potenza
Uniti per Cambiare
Biccari (2.640) Gianfilippo Mignogna
Biccari Cambia
Carlantino (826) Graziano Coscia
Cambiamo Carlantino
Castelnuovo della Daunia (1.292) Guerino De Luca
Uniamoci Castelnuovo
Celle di San Vito (147) Palma Maria Giannini
Patto per Celle
Deliceto (3.563) Pasquale Bizzarro
Insieme per Deliceto
Isole Tremiti ( *) (464)
( Manfredonia *) (54.342)
Poggio Imperiale (2.511) Alfonso D’Aloiso
Partito Democratico
San Giovanni Rotondo (26.382) Michele Crisetti
Res Lavoro Solidarietà Felicità, Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare
San Severo (49.843) Francesco Miglio
Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Unione di Centro, San Severo Democratica, Partito Democratico, Democratici & Socialisti
Stornarella (5.228) Massimo Colia
Progetto Comune
Torremaggiore (16.567) Emilio Di Pumpo
Torremaggiore in Comune, Civica 4.0, Partito Democratico, Id Iniziativa Democratica per la Puglia-Impegno Democratico, Gd Giovani Democratici
Troia (6.771) Leonardo Cavalieri
Democratici Insieme
Volturara Appula (391) Vincenzo Zibisco
Volturara Nel Cuore
Volturino (1.554) Francesco Di Pasqua
Vultur
Prov. LE
28 comuni
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
Andrano (4.609) Salvatore Musaro’
Unione Popolare
Bagnolo del Salento (1.767) Irene Chilla
Impegno per Bagnolo
Botrugno (2.613) Silvano Macculi
Uniti per Botrugno
Campi Salentina (9.885) Alfredo Paolo Fina
L.C.: Idea Campi
Carpignano Salentino (3.678) Mario Bruno Caputo
Libertà & Democrazia
Castri di Lecce (2.789) Andrea De Pascali
Castri Cresce
Copertino (23.159) Sandrina Schito
Italia in Comune, Copertino Popolare, Liberamente, Alba Nuova, W Vivacittà, Partito Democratico, Va Valore Assoluto, Uniti SI Vince!, +C Copertino
Corsano (5.199) Biagio Raona
Corsano Futura
Cursi (3.891) Antonio Melcore
Insieme per Cursi
Giuggianello (1.141) Luca Benegiamo
Senso Civico Più
LECCE (94.783) Carlo Maria Salvemini
Civica., Puglia Popolare, Sveglia Lecce, Lecce Città Pubblica, Noi per Lecce, Unione di Centro, Coscienza Civica-Ideazione, Partito Democratico
Lequile (8.688) Vincenzo Carla’
La Svolta
Martignano (1.586) Luciano Aprile
Insieme per Crescere
Miggiano (3.296) Michele Pompeo Sperti
Uniti per Miggiano
Minervino di Lecce (3.500) Ettore Salvatore Caroppo
L’Alveare
Morciano di Leuca (3.049) Lorenzo Ricchiuti
Avanti Uniti per Morciano
Muro Leccese (4.765) Antonio Lorenzo Donno
L.C.: Uniti X Muro
Novoli (7.639) Marco De Luca
Insieme per Novoli
Palmariggi (1.403) Franco Zezza
Palmariggi in Comune
Parabita (8.741) Stefano Prete
Lista Agorà
Seclì (1.820) Antonio Casarano
Al Servizio di Seclì
Soleto (5.236) Graziano Vantaggiato
Per Soleto
Sternatia (2.179) Massimo Manera
#ioscelgo#sternatia
Supersano (4.181) Bruno Corrado
Obiettivo Supersano
Surano (1.542) Salvatore Fernando Puce
Ripartiamo Insieme
Tiggiano (2.753) Giacomo Cazzato
Tiggiano al Centro
Tuglie (5.067) Massimo Stamerra
Insieme per Tuglie
Zollino (1.892) Edoardo Calo’
Zollino di Tutti
Prov. TA
3 comuni
Comune (censimento 2021)
Sindaco uscente
Coalizione
Carosino (6.663) Onofrio Di Cillo
Adesso!
Faggiano (3.423) Antonio Cardea
Democratici di Centro Sinistra
Maruggio (5.288) Adolfo Alfredo Longo
Per Maruggio
(
*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(
**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.