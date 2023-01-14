Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Collocato nell’ambito del progetto HERMES_INCREASE, parte del Programma Interreg IPA CBC

Grecia – Italia 2014/2020, SINE METU ha come obiettivo la creazione di un centro stabile di

residenze di danza contemporanea per accogliere e far crescere nuovi processi creativi e

diffondere la cultura delle arti performative, e mettere in contatto il territorio con nuovi

linguaggi di ricerca attraverso incontri con danzatori e danzatrici, master class e alleanze con

le scuole di danza locali.

Da gennaio a maggio 2023, Fasano ospiterà per dieci giorni al mese quattro residenze di

danza in cui ciascuna delle compagnie selezionate condurrà una ricerca poetica su una nuova

creazione o sullo sviluppo di percorso già intrapreso ma non ancora compiuto. La prima

settimana di residenza si svolgerà presso il laboratorio urbano di Fasano CiaiaLab, mentre la fase

conclusiva sarà accolta dal Teatro Sociale.

La prima residenza attualmente in corso (dal 10 al 19 gennaio) dal titolo “Aural Structures”

nasce dalla collaborazione fra World Dance Movement (con le danzatrici Erica Di Carlo e

Antonella Piazzolla e Roberto Vitelli, danzatore e coreografo), il professor Giacomo Eramo,

musicista sassofonista e compositore, nonché professore associato in Georisorse Minerarie e

Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni culturali presso il Dipartimento di

Scienze della Terra e Geoambientali (DSTG) dell’Università di Bari Aldo Moro, e il musicista

compositore Roberto Re David.

A partire dallo studio condotto da Eramo sulla sonificazione dei cristalli, i danzatori,

accompagnati da Re David, costruiranno sperimentazioni coreografiche dal vivo che mettano

in relazione corpo, movimento e spazio sulla base di codici di conversione di processi

fisico-chimici, prevedendo anche il coinvolgimento del pubblico nell’azione performativa.

Nel corso della residenza ci saranno diverse occasioni di incontro con la comunità fasanese:

domenica 15 gennaio dalle ore 10 alle 12 i danzatori di World Dance Movement terranno presso

il Laboratorio urbano CiaiaLab (corso Vittorio Emanuele 76, Fasano) una Masterclass gratuita

aperta agli allievi delle scuole di danza e di arti performative del territorio, mentre nelle fasi finali

della residenza sono previsti momenti aperti con la partecipazione del pubblico.

Aggiornamenti sulle attività di SINE METU – Centro di residenza per la danza in Puglia/Fasano sui

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