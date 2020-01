Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:

C’è tempo fino al prossimo venerdì, 17 gennaio per partecipare al bando di selezione del Master annuale di II° livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale” del Politecnico di Bari.

Unico in Puglia, XVI° edizione, trenta posti riservati a laureati, longevo e consolidato, rappresenta la risposta formativa specialistica del Politecnico di Bari alla crescente domanda di qualità ambientale, sicurezza del territorio, gestione sostenibile delle risorse.

Il suo progetto didattico-scientifico infatti, mira a trasferire conoscenze e capacità, votate alla tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente e risponde all’esigenza di formazione specifica nel campo della pianificazione territoriale e ambientale. Ciò si coniuga alla consistente espansione della domanda istituzionale di valutazioni ambientali registratasi negli ultimi anni. La necessità di una professionalità specifica nel campo della pianificazione è sottolineata infatti, dal progressivo diffondersi a livello europeo di competenze sufficientemente standardizzate nel campo, che richiedono conoscenze e capacità tecniche sempre più avanzate.

Per rispondere a tali sfide sociali e organizzative il master in “Pianificazione Territoriale e Ambientale” (coordinatrice prof. Angela Barbanente) offre un percorso formativo con approccio interdisciplinare e chiaro orientamento ambientale, comprendendo discipline quali: biologia ambientale, selvicoltura, idraulica ambientale e territoriale, economia ambientale, sistemi organizzativi, geomatica e sistemi informativi territoriali.

Il percorso formativo è suddiviso in due semestri, per un totale di 12 unità didattiche e 60 Crediti Formativi Universitari complessivi (1500 ore). Ad esso possono partecipare i possessori di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04; laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99; titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, dal Consiglio Scientifico del corso.

Gli ammessi saranno tenuti a seguire le attività di didattica frontali, di laboratorio, di studio guidato e di didattica interattiva, sostenendo tutti gli esami previsti dal percorso formativo. L’esame finale consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del percorso formativo. A conclusione del percorso formativo il Politecnico di Bari rilascerà il titolo di Master Universitario di secondo livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale”.

Per agevolare la partecipazione dei professionisti, le lezioni del Master si terranno in due pomeriggi alla settimana, nei giorni concordati con i partecipanti e di solito evitando i rientri pomeridiani delle Pubbliche Amministrazioni.

La sede di svolgimento sarà il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (Campus Universitario).

Sito di riferimento del bando: http://www.dicatech.poliba.it/index.php?id=369