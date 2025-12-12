Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

L’attore Palma d’oro a Cannes Marcello Fonte, il filologo e saggista Luciano Canfora, il regista e musicista Moni Ovadia, l’ex ministro della Cultura palestinese Atef Abu Saif, sopravvissuto agli attacchi dei soldati israeliani. Il concorso internazionale di film, oltre a quattro sezioni tematiche per circa 50 proiezioni gratuite, laboratori e masterclass.

Taranto si fa crocevia di popoli e narrazioni con la IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente», in programma dal 15 al 20 dicembre. Un tema che richiama la storia della città, da sempre porta naturale del Mediterraneo, luogo in cui rotte, culture e memorie si incrociano da secoli. La Mostra si articolerà tra Museo degli illustri tarantini (Mudit), palazzo di Città, palazzo Pantaleo, palazzo della Provincia e Spazioporto. Il Levante come metafora di incontro, attraversamento, sguardo oltre i confini. La kermesse, con la direzione artistica del regista Mimmo Mongelli, inaugura il triennio di programmazione con il Focus 2025 sulla Palestina, cui seguiranno Marocco (2026) e Iran (2027).

Si parte il 15 dicembre alle 17 nel Mudit con l’esposizione fotografica Memorie Indigene di Valentina Belli su territori e identità. Il 18 dicembre (ore 11, palazzo Provincia) l’ex ministro Atef Abu Saif, in un dialogo con Annalisa Adamo, racconta del patrimonio culturale palestinese tra memoria e urgenza. Il 19 dicembre (ore 11, palazzo di Città) Luciano Canfora propone una riflessione critica sull’Occidente contemporaneo con Il porcospino d’acciaio. Il 20 dicembre Moni Ovadia (ore 10, Spazioporto) presenta La terra senza, film sul ritorno alle radici. Alle 20.30 a palazzo Pantaleo il concerto dei Shanah Tovah e la proclamazione dei film vincitori affidata a Marcello Fonte, miglior attore per il film Dogman, Palma d’Oro a Cannes. Verrà inoltre annunciata la nascita dell’Istituto Levante, un organismo permanente dedicato alla diffusione della cultura cinematografica e artistica come strumento di pace, cooperazione e conoscenza. Accanto agli eventi, scorrono le 25 pellicole in concorso e le sezioni Memory e Palestine (proiezioni al Mudit, nel palazzo della Provincia e a Spazioporto), le analisi del critico cinematografico Livio Costarella, gli Atleti della cultura coordinati dal regista Alfredo Traversa, i percorsi formativi curati dall’esperto di audiovisivo Gaetano Russo e dal produttore Louis Nero.

La IX edizione è stata presentata in conferenza stampa nel Salone degli specchi di palazzo di Città dal direttore artistico Mimmo Mongelli: «La MCT rinnova la sua vocazione: offrire alla città e al Mediterraneo un luogo di ascolto e confronto, perché tra Oriente e Occidente esistono terre che non appartengono a nessuno e storie che appartengono a tutti». In conferenza il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno: «Siamo convinti che eventi come la Mostra del Cinema rappresentino occasioni valide di rilancio economico e sociale per la nostra città. Un festival diffuso che permette alla città di farsi racconto e aprirsi a visitatori e appassionati. Per la nostra amministrazione è un modo per ribadire il sostegno agli operatori culturali, che sono garanzia di successi».

Per lo staff della Mostra del Cinema, presenti in conferenza anche Alfredo Traversa, Massimo Cerbera e Annalisa Adamo.

Programma completo su www.mostracinemataranto.org e pagine Facebook “Mostra del Cinema di Taranto” e Instagram “mostracinemataranto”.

La Mostra del Cinema di Taranto “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente” è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06-Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. L’evento è realizzato con la partecipazione del Comune di Taranto.

Patrocini: Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Leporano, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Jonian Dolphin Conservation, Mosfilm, Giornate del Cinema di Cartagine, Gaza International Festival For Women’s Cinema, Babele Aps, Alzaia Aps, La Giraffa Onlus, Fai delegazione Taranto, Lumsa Taranto, Università degli Studi di Bari, Accademia Belle Arti Bari, Pugliesi Nel Mondo-Regione Puglia, Rai Puglia, Apulia Film Commission.