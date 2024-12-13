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Ceglie Messapica: teatro d’ombra Stasera

13 Dicembre 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 13 dicembre alle ore 21.30 a Retroscena di Ceglie Messapica (via Beato Angelico) Silvio Gioia proporrà un medley dei suoi lavori di teatro d’ombra.
Si occupa di teatro perché “gli piace giocare” e perché esso offre infinite possibilità creativite nelle relazioni interpersonali, senza distinzione di razza, sesso, età, condizioni fisiche o psichiche. 
Nel 2003 inizia col teatro attoriale formandosi in recitazione e in diversi settori del teatro sociale. Lavora presso diverse compagnie della Puglia, tra cui Koreja (Lecce) e Teatro delle forche (TA). Si forma costantemente presso il regista Carlo Formigoni, col quale approfondisce il teatro ragazzi ed interpreta diversi ruoli per i suoi spettacoli, tra cui Amleto ed Arlecchino.
Nel 2008 inizia a giocare con la propria ombra e ne nasce un duo artistico Silvio/Ombra che propone spettacoli, laboratori e corsi di formazione presso teatri, auditorium, piazze, scuole e enti del territorio nazionale, spesso in collaborazione con altri teatranti o musicisti. 
Tra le varie forme possibili di teatro d’ombre, preferisce quella dell’uso delle mani e del corpo, proponendo quel gioco archetipo di creare personaggi con l’ombra delle proprie dita che spesso bambini e adulti fanno in momenti di fantasia ed immaginazione.
 

L’ingresso alle serate sarà a contributo libero con tessera associativa obbligatoria. La rassegna rientra nel cartellone degli eventi natalizi del Comune di Ceglie Messapica.

Per info agli eventi 3889344272.

 


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