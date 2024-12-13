Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Venerdì 13 dicembre alle ore 21.30 a Retroscena di Ceglie Messapica (via Beato Angelico) Silvio Gioia proporrà un medley dei suoi lavori di teatro d’ombra.

Si occupa di teatro perché “gli piace giocare” e perché esso offre infinite possibilità creativite nelle relazioni interpersonali, senza distinzione di razza, sesso, età, condizioni fisiche o psichiche.

Nel 2003 inizia col teatro attoriale formandosi in recitazione e in diversi settori del teatro sociale. Lavora presso diverse compagnie della Puglia, tra cui Koreja (Lecce) e Teatro delle forche (TA). Si forma costantemente presso il regista Carlo Formigoni, col quale approfondisce il teatro ragazzi ed interpreta diversi ruoli per i suoi spettacoli, tra cui Amleto ed Arlecchino.

Nel 2008 inizia a giocare con la propria ombra e ne nasce un duo artistico Silvio/Ombra che propone spettacoli, laboratori e corsi di formazione presso teatri, auditorium, piazze, scuole e enti del territorio nazionale, spesso in collaborazione con altri teatranti o musicisti.

Tra le varie forme possibili di teatro d’ombre, preferisce quella dell’uso delle mani e del corpo, proponendo quel gioco archetipo di creare personaggi con l’ombra delle proprie dita che spesso bambini e adulti fanno in momenti di fantasia ed immaginazione.