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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Happy Casa Brindisi a Milano per la testa della classifica Basket e calcio, gli impegni delle squadre pugliesi

13 Dicembre 2020
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Stasera al palaTrussardi il confronto fra EA7 Milano ed Happy Casa Brindisi. La prima contro la seconda della pallacanestro maschile di serie A. Separate da due punti perché Milano finora le ha vinte tutte mentre i pugliesi hanno perso solo la prima.

Calcio: Bari-Vibonese, Bisceglie-Catanzaro, Cavese-Virtus Francavilla Fontana e Monopoli-Foggia nel quadro della giornata di serie C girone C.

Riprende oggi la serie D. Girone H: Az Picerno-Audace Cerignola, Bitonto-Portici, Casarano-Team Altamura, Città di Fasano-Nardò, Gravina in Puglia-Taranto, Puteolana-Francavilla in Sinni, Real Agro Aversa-Fidelis Andria, Sorrento-Lavello. Rinviata Brindisi-Molfetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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