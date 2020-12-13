Stasera al palaTrussardi il confronto fra EA7 Milano ed Happy Casa Brindisi. La prima contro la seconda della pallacanestro maschile di serie A. Separate da due punti perché Milano finora le ha vinte tutte mentre i pugliesi hanno perso solo la prima.

Calcio: Bari-Vibonese, Bisceglie-Catanzaro, Cavese-Virtus Francavilla Fontana e Monopoli-Foggia nel quadro della giornata di serie C girone C.

Riprende oggi la serie D. Girone H: Az Picerno-Audace Cerignola, Bitonto-Portici, Casarano-Team Altamura, Città di Fasano-Nardò, Gravina in Puglia-Taranto, Puteolana-Francavilla in Sinni, Real Agro Aversa-Fidelis Andria, Sorrento-Lavello. Rinviata Brindisi-Molfetta.