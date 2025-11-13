Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Sul sito istituzionale del Comune di Ruvo di Puglia è online l’Avviso Pubblico finalizzato alla erogazione di incentivi a fondo perduto per sostenere l’insediamento di nuove realtà micro-imprenditoriali nel settore del commercio, dell’artigianato e dei servizi nell’area del centro storico.

L’iniziativa del Comune di Ruvo di Puglia è finalizzata a sostenere la creazione di nuove realtà micro-imprenditoriali nel settore del commercio, dell’artigianato e dei servizi nel cuore della città. Lo stanziamento complessivo è di 60.000 euro. Per il 2025 verranno individuati attraverso procedura comparativa due operatori economici a cui verrà corrisposto un contributo a fondo perduto di 30.000 euro. È intenzione dell’Amministrazione replicare il bando anche nei prossimi anni.

La misura è promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive. Le domande di candidatura dovranno pervenire, nella modalità indicata nel bando, all’ufficio protocollo del Comune in Via Giorgio Amendola n. 8, entro le ore 12 del 12 gennaio 2026.

Il finanziamento potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi, macchinari e attrezzature e automezzi commerciali (anche usati), per spese di personale, per la locazione di immobili per le utenze, programmi informatici, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, opere edili e impiantistiche, investimenti in identità visiva, sviluppo sito web/APP/portali internet, piattaforme e-commerce, azioni di marketing di avvio, servizi di consulenza e assistenza tecnica ai lavori e allestimenti, polizze assicurative o fideiussorie, spese notarili, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Social, Brand Awareness e Reputation.

Potranno beneficiare del finanziamento esclusivamente attività economiche e produttive con sede operativa fissa, svolte in unità immobiliari aperte al pubblico e attive nei settori del commercio al dettaglio di vicinato, dell’artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi al cittadino e alle imprese. NON potranno invece beneficiare del finanziamento compro oro, armerie, centri scommesse e sale giochi, esercizi con carattere temporaneo o stagionale e distributori automatici h24.

Il testo integrale dell’avviso sono scaricabili al seguente link:

https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-e-documenti-relativi-alle-singole-procedure-e-link-alla-BDNCP/AVVISO-PUBBLICO-PER-LA-CREAZIONE-DI-NUOVE-ATTIVITA-IMPRENDITORIALI-PRESSO-IL-CENTRO-STORICO-DEL-COMUNE-DI-RUVO-DI-PUGLIA