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Foggia corsaro a Monopoli, il Fasano perde a Martina Franca e la Cavese è sempre in testa davanti ad otto pugliesi Calcio serie C girone C e serie D girone H

13 Novembre 2022
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Audace Cerignola-Az Piceno 1-1, Crotone-Fidelis Andria 2-1, Juve Stabia-Virtus Francavilla Fontana 2-0, Monopoli-Foggia 0-2, Taranto-Viterbese 2-1. Sono fra le partite in programma oggi per il campionato di calcio di serie C girone C. In classifica: Catanzaro in prima posizione con 35 punti davanti al Crotone con 32 ed al Pescara con 31. Le migliore delle pugliesi sono al sesto posto: Foggia e Monopoli, con il Latina a quota 18. Audace Cerignola 17; Taranto 16, con il Monterosi Tuscia; in quindicesima posizione la Virtus Francavilla Fontana con l’Avellino a quota 13; in ventesima, ultima, posizione la Fidelis Andria con 8 punti.

In serie D girone H, fra le altre gare in programma oggi Afragolese-Team Altamura 0-1, Bitonto-Gladiator 2-3, Casarano-Puteolana 1-1, Francavilla in Sinni-Molfetta 0-1, Gravina in Puglia-Nardò 0-2, Martina-Città di Fasano 2-1; Brindisi-Barletta 1-2. In classifica: Cavese al comando con 23 punti; Barletta, Città di Fasano, Nardò e Team Altamura 21; Brindisi e Casarano 18; Martina 15; Afragoleseve, Gladiator e Molfetta 13;  scendendo, al terzultimo posto il Bitonto con 9 punti davanti al Gravina in Puglia con 7. Diciottesima ed ultima posizione per la Puteolana con 6 punti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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