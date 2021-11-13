Anticipo dell’ottava giornata nel campionato di pallacanestro maschile di serie A. Si gioca stasera al palaPentassuglia con inizio alle 20: l’Happy Casa Brindisi ospita la formazione trentina tentando di inanellare la, settima vittoria consecutiva.
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