Di Francesco Santoro:

Passi in avanti verso la realizzazione della linea ad alta velocità Napoli-Bari. È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara relativo all’ultimo lotto della Hirpinia–Orsara, della lunghezza di circa 28 chilometri, «per un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro». Ad annunciarlo è il Gruppo Ferrovie dello Stato. «Dal prossimo anno tutti i cantieri saranno operativi- si legge in una nota di Fs-. Entro il 2023, con il completamento» della Napoli-Cancello e della Cancello–Frasso, «partirà il primo collegamento diretto tra Napoli e Bari con successiva estensione dell’itinerario fino a Lecce e Taranto».

La linea ad alta velocità Napoli–Bari, infrastruttura strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno, consentirà ai pugliesi di raggiungere più rapidamente Roma. «Nel 2026, alla conclusione dei lavori, faciliterà gli spostamenti di persone e merci da Bari verso Napoli e Roma- comunica Fs-. Sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e da Bari a Roma in 3 ore. Dal 2023 con la progressiva apertura delle tratte ultimate sono previste riduzioni al confronto degli attuali tempi di viaggio».