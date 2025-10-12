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6 Maggio 2026
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È morto Cesare Paciotti Stilista delle calzature di livello mondiale

13 Ottobre 2025
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Aveva iniziato a lavorare nel calzaturificio di Civitanova Marche allestito dai genitori negli anni Quaranta. Cesare Paciotti, nel corso del tempo, da stilista di prim’ordine è stato anche un imprenditore di livello mondiale nel settore delle calzature. I suoi modelli sono stati spesso utilizzati nel cinema per produzioni internazionali, la firma di Cesare Paciotti è stata tra le più importanti per le scarpe in tutto il pianeta.

Cesare Paciotti è morto a causa di un malore nella sua casa, in serata. Aveva 67 anni.

 

 

 

 


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