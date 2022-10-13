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13 Ottobre 2022
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La foto di home page si riferisce a Trapani. Esondazione del fiume. Due carabinieri in aiuto dei cittadini. Immagine diffusa con un tweet dai carabinieri.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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