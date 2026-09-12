Di seguito il comunicato:

Nella serata di ieri, venerdì 11 settembre, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Città delle Tagghjate, istituito per celebrare e valorizzare le giovani eccellenze pugliesi che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e di ricerca. Nella sezione Cultura, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Rosaria Scialpi, filologa, saggista, poetessa e docente di Storia delle Donne d’Italia.

L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Parco delle Tagghjate, un luogo magico che custodisce le antiche cave di tufo che per lungo tempo hanno rappresentato il mezzo di sostentamento per la comunità locale. In questo spazio, dove l’azione dell’uomo ha scolpito le rocce, la natura ha ripreso il suo posto creando un connubio unico. Il nome stesso, “Tagghjate”, deriva dal termine dialettale “tagghju”, ovvero il taglio che gli “zuccatori” imprimevano nella pietra con il caratteristico piccone (“zzueccu”).

La serata, condotta dalla nota cantante tarantina Mietta, ha visto la partecipazione delle massime autorità locali. La commissione ha tributato il premio a Rosaria Scialpi con la seguente motivazione ufficiale:

“A Rosaria Scialpi, filologa, saggista, poetessa, premiata a livello nazionale, e docente di Storia delle Donne d’Italia, per aver incentrato la sua attività di ricerca e divulgazione sulla riscoperta e valorizzazione dell’identità storica, letteraria e civile del mondo mediterraneo e della Puglia, introducendo nei programmi anche lo studio delle donne tarantine. La sua instancabile operazione etica e civile, volta a sottrarre dall’emarginazione editoriale le autrici e gli autori del territorio, è un esempio luminoso di intellettuale impegnata al servizio della comunità.”

L’autrice si è detta sorpresa ed estremamente onorata per il conferimento, esprimendo il suo più sentito ringraziamento all’Assessore Marta Sibilla, al Sindaco di San Giorgio Jonico Cosimo Fabbiano, alla giunta comunale e a tutti i membri della commissione esaminatrice per aver valorizzato il suo percorso di ricerca e il suo impegno.