San Foca di Melendugno: presentazione di “Io posso”

Di seguito il programma della manifestazione in programma a San Foca di Melendugno, lungomare Matteotti 57:
- Ore 9.30 Introduzione di Azzurra De Razza, giornalista
- Saluti istituzionali:
- Giorgia Rollo, Presidente Associazione 2HE-IO POSSO
- Vincenzo Massimo Modeo, Questore di Lecce
- Alberto Pedroli, Direttore Regionale Puglia, Basilicata, Molise di Intesa Sanpaolo
- Beatrice Tradi, Programme Officer di Fondazione CESVI
- Maurizio Cisternino, Sindaco di Melendugno
- Tonia Fattizzo, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Gallipoli
- Barbara Paladini, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Porto Cesareo
- Attilio Caputo, Direttore Caroli Hotels
- Giuseppe Crispino, Sales Area Manager di Vivisol
- Presentazione delle attività della stagione 2023 di IO POSSO
- Resoconto attività delle spiagge accessibili di San Foca, Gallipoli, Porto Cesareo
- Resoconto attività del camper accessibile
- Prospettive del progetto