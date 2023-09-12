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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

San Foca di Melendugno: presentazione di “Io posso”

13 Settembre 2023
IO POSS S.Foc 23

Di seguito il programma della manifestazione in programma a San Foca di Melendugno, lungomare Matteotti 57:

  • Ore 9.30 Introduzione di Azzurra De Razza, giornalista

 

  • Saluti istituzionali:
    • Giorgia Rollo, Presidente Associazione 2HE-IO POSSO
    • Vincenzo Massimo Modeo, Questore di Lecce
    • Alberto Pedroli, Direttore Regionale Puglia, Basilicata, Molise di Intesa Sanpaolo
    • Beatrice Tradi, Programme Officer di Fondazione CESVI
    • Maurizio Cisternino, Sindaco di Melendugno
    • Tonia Fattizzo, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Gallipoli
    • Barbara Paladini, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Porto Cesareo
    • Attilio Caputo, Direttore Caroli Hotels
    • Giuseppe Crispino, Sales Area Manager di Vivisol

 

  • Presentazione delle attività della stagione 2023 di IO POSSO
    • Resoconto attività delle spiagge accessibili di San Foca, Gallipoli, Porto Cesareo
    • Resoconto attività del camper accessibile
    • Prospettive del progetto

L Terrazza 2022 murales


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