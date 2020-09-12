Partenza ieri pomeriggio da Livrasco (Cremona) per il trasporto su gomma fino a Mantova. Da lì su una chiatta fino a Marghera per il trasporto via mare fino al Venezuela. La torre alta quaranta metri e del peso di settanta tonnellate è stata commissionata all’azienda lombarda da una multinazionale americana, servirà per il revamping nell’ambito di una produzione di fertilizzanti realizzata a Trinidad e Tobago.

Il complicatissimo trasporto su gomma da Livrasco a Mantova è stato affidato all’azienda Marraffa di Martina Franca. L’impresa leader nazionale di settore, guidata da Michele Marraffa, nei suoi quaranta anni di attività ha raggiunto traguardi semplicemente impensabili, proprio da un punto di vista pratico: ad esempio questo caso specifico, far passare un automezzo mostruoso per il trasporto eccezionale di un manufatto gigantesco attraverso stradine, in assoluta sicurezza.