rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Marraffa: l’azienda di Martina Franca all’opera per il trasporto della torre da quaranta metri prodotta in Lombardia e destinata al Venezuela Un manufatto di settanta tonnellate messo in strada da Livrasco a Mantova

13 Settembre 2020
IMG 20200913 060653

Partenza ieri pomeriggio da Livrasco (Cremona) per il trasporto su gomma fino a Mantova. Da lì su una chiatta fino a Marghera per il trasporto via mare fino al Venezuela. La torre alta quaranta metri e del peso di settanta tonnellate è stata commissionata all’azienda lombarda da una multinazionale americana, servirà per il revamping nell’ambito di una produzione di fertilizzanti realizzata a Trinidad e Tobago.

Il complicatissimo trasporto su gomma da Livrasco a Mantova è stato affidato all’azienda Marraffa di Martina Franca. L’impresa leader nazionale di settore, guidata da Michele Marraffa, nei suoi quaranta anni di attività ha raggiunto traguardi semplicemente impensabili, proprio da un punto di vista pratico: ad esempio questo caso specifico, far passare un automezzo mostruoso per il trasporto eccezionale di un manufatto gigantesco attraverso stradine, in assoluta sicurezza.

IMG 20200913 061002

 

 

 

 

 

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione