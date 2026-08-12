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Da oggi South Italy Greenways, tour europeo in bici per promuovere i grandi parchi nazionali di Basilicata, Calabria e Campania Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Pollino, Aspromonte

13 Agosto 2026
NIBBIO REALE PARCO APPENNIINO LUCANO

Di Nino Sangerardi:

Parte oggi, 13 agosto 2026, da Capo Nord l’avventura di South Italy Greenways :  evento itinerante in bicicletta che attraverserà nove Paesi europei per promuovere i quattro grandi Parchi Nazionali del Sud Italia: Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Pollino, Aspromonte.

Iniziativa  frutto dell’accordo “Parchi del Sud – Link building”, siglato nel 2025. Una collaborazione interistituzionale unica nel suo genere finalizzata a promuovere proposte turistiche integrate tra i quattro Parchi – sostenibili, innovative e rispettose dei paesaggi e delle identità locali – valorizzando infrastrutture verdi, cammini, ciclovie e i tanti itinerari tematici presenti in queste straordinarie riserve naturali che insieme interessano oltre 500.000 ettari di paesaggio con un patrimonio di biodiversità inestimabile, tra Campania, Basilicata e Calabria.

South Italy Greenways è il primo progetto promosso e sostenuto dai quattro Parchi Nazionali nell’ambito di questo accordo strategico, un’azione di promozione che si realizza grazie all’impegno degli Enti coinvolti e dei rispettivi rappresentanti istituzionali: il Presidente Giuseppe Coccorullo e il Direttore Gregorio Romano per il Parco del Cilento; il Commissario straordinario Antonio Tisci e il Direttore Giuseppe Luzzi per il Parco Appennino Lucano; il Commissario Luigi Lirangi e il Direttore Arturo Valicenti per il Parco del Pollino, il Commissario straordinario Renato Carullo, il Direttore Giuseppe Luzzi e Sabrina Scalera, responsabile del servizio di promozione e fruizione, per il Parco dell’Aspromonte.

L’organizzazione generale è affidata a Slow Italy S.r.l., azienda lucana diretta da Michele Cappiello leader nella promozione del turismo lento ed ecologico e nella valorizzazione delle aree interne del Sud Italia. Il roadshow, coordinato dalla project manager Palmarosa Fuccella, vedrà protagoniste due cicliste d’eccezione, Simona Pergola e Simona Ridolfi (che hanno contribuito anche all’ideazione e alla pianificazione del tour), accompagnate dal reporter Francesco Vigliotti.

Il viaggio avrà la durata di circa tre mesi e seguirà il tracciato di Eurovelo 7 che va da Capo Nord a Malta (oltre 7000 km), toccando Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, 22 Parchi naturali e tante città, tra cui: Tornio (Finlandia); Haparanda, Malmö (Svezia); Copenaghen (Danimarca); Rostock, Berlino, Dresda (Germania); Praga (Repubblica Ceca); Linz, Salisburgo e Lienz (Austria); Bolzano, Trento, Mantova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria. Lungo il percorso saranno organizzati incontri con comunità locali, cicloturisti, associazioni e operatori del settore, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare ciclovie accorsate e contigue come la Via Silente, la Ciclovia Meridiana, la Ciclovia dei Parchi della Calabria – che compongono una straordinaria greenway di oltre 1500 km – e i paesaggi dei quattro grandi Parchi del Sud d’Italia protagonisti della manifestazione.

Il progetto mira a rafforzare la visibilità internazionale dei Parchi Nazionali Cilento, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte, coinvolgendo direttamente il pubblico ” attraverso storytelling, reportage fotografici, video e una costante attività sui canali social dedicati al progetto, azione coordinata dalla content creator Maria Livia Di Leo. Il viaggio sarà documentato quotidianamente e culminerà con la produzione di un video-documentario e la realizzazione di eventi di presentazione degli output del progetto, sia nei quattro Parchi che nell’ambito dei principali appuntamenti di settore che si terranno tra la fine del 2026 e il 2027″.

Media partner dell’iniziativa è Bikeitalia, affermata piattaforma crossmediale per la promozione della cultura della bicicletta, la mobilità sostenibile e il cicloturismo. “South Italy Greenways” si propone dunque come una innovativa e coinvolgente azione di comunicazione integrata, capace di ispirare viaggiatori e viaggiatrici alla scoperta delle meraviglie naturali e delle ciclovie dei Parchi Cilento, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte: ” l’anima verde del Sud dell’Italia, una destinazione unica pronta ad accogliere ecoturisti da ogni parte d’Europa e del mondo, in tutte le stagioni dell’anno”.

(foto: nibbio reale, parco appennino lucano)

 

 

 


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