Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È Roberta Molinini, 25enne di Terlizzi, la nuova Miss Miluna Puglia 2025.

Laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, la seconda prefinalista nazionale pugliese lavora come fotomodella e sta studiando per affrontare concorsi in ambito amministrativo.

La sua elezione è avvenuta in occasione della finale regionale di Miss Italia di lunedì 11 agosto presso Zamà, l’urban terraza sul mare di Giovinazzo.

Per lei, oltre alle tradizionali fascia e corona, un gioiello in vere perle Oriente ideato proprio da Miluna.

Poco prima, con la suggestiva luce del tramonto, Roberta Molinini aveva vinto anche la selezione provinciale.

Ad incoronarla la presidente di giuria Maria Mazzilli, fiduciaria per la provincia BAT della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori presieduta dal prof. Francesco Schittulli con cui la patron Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo d’intesa.

L’organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion – Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling.