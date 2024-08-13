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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Puglia, situazione ambientale verso ferragosto: emergenza idrica e caldo fino a codice rosso Occhito, da oggi niente acqua per l'irrigazione

13 Agosto 2024
Diga di occhito

L’invaso di Occhito, nel foggiano, è l’emblema della situazione critica. Da ieri sera è chiuso con impossibilità di prelievo di acqua per l’irrigazione: c’è n’è troppo poca nella diga, meno di 45 milioni di metri cubi soglia sotto la quale si possono solo garantire gli usi civili.

—–

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 12/08/2024 13/08/2024 14/08/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello2 Livello2 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello3
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello2 Livello3 Livello3
.NAPOLI Livello2 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello3 Livello3
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello2 Livello2 Livello3
.VERONA Livello3 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello2 Livello2 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 

 


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