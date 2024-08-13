L’invaso di Occhito, nel foggiano, è l’emblema della situazione critica. Da ieri sera è chiuso con impossibilità di prelievo di acqua per l’irrigazione: c’è n’è troppo poca nella diga, meno di 45 milioni di metri cubi soglia sotto la quale si possono solo garantire gli usi civili.
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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)