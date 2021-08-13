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Caldo, oggi bollino rosso in quindici città campione fra cui Bari Nella notte in Puglia temperature sotto i trenta gradi

13 Agosto 2021
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La notte è trascorsa con temperature in genere più sopportabili rispetto a quelle precedenti, in Puglia. Oggi il bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute fa riferimento a caldo intenso in tutta Italia: quindici città con bollino rosso, c’è Bari.  Domani sapranno diciassette.

Citta’ 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021
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