La notte è trascorsa con temperature in genere più sopportabili rispetto a quelle precedenti, in Puglia. Oggi il bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute fa riferimento a caldo intenso in tutta Italia: quindici città con bollino rosso, c’è Bari. Domani sapranno diciassette.
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