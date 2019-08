Come un anno fa. Il traghetto Prince della compagnia European Seaways bloccato a Igoumenitsa per un guasto non è arrivato a Brindisi e da lì, ovviamente, non è partito, ieri sera alle nove, alla volta di Corfù. Da ieri pomeriggio, nel porto brindisino, sono rimasti bloccati circa ottocento passeggeri. L’arrivo dell’imbarcazione in Puglia è prospettato per le 8 e la successiva, agognata, ripartenza, per le 11.