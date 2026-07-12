Di seguito il comunicato, corredato da foto:

Il destino, la colpa, la redenzione. Temi universali che attraversano il cinema delle origini e trovano un’eco naturale nella musica barocca, capace di tradurre in suono le passioni umane con la stessa forza narrativa delle immagini. È lungo questo filo che si sviluppa il quarto appuntamento di «Cinema Muto & Live Music», la rassegna che lunedì 13 luglio, alle ore 21, trasformerà il chiostro di Palazzo San Domenico di Rutigliano in uno spazio d’incontro tra il grande schermo e la musica dal vivo, restituendo al cinema muto la sua dimensione originaria di spettacolo totale.

Il programma della serata propone la proiezione del film “La morte che assolve” (1918) di Carlo Alberto Lolli, intenso melodramma incentrato sul tema della giustizia, del sacrificio e del riscatto, accompagnata dal concerto dell’Ensemble “Benedetto Marcello” con la partecipazione del virtuoso del mandolino Francesco Mammola. Un accostamento che crea un suggestivo dialogo tra il pathos delle immagini e la ricchezza espressiva delle musiche in programma. Infatti, la tensione drammatica del film lascia spazio, attraverso la bellezza del suono, a una riflessione sulle passioni e i sentimenti dell’uomo.

L’Ensemble “Benedetto Marcello”, specializzato nel repertorio italiano dei secoli XVII e XVIII, incontra, dunque, il mandolinista Francesco Mammola in un programma di grande interesse che coniuga il fascino della riscoperta con un’immediata capacità comunicativa. Protagonista assoluto è il mandolino, strumento che nel corso dei secoli ha saputo affermarsi come voce privilegiata della tradizione popolare, conquistando al tempo stesso l’attenzione dei maggiori compositori della scuola colta italiana.

Il programma si aprirà con la Sonata op. 1 n. 7 di Michele Mascitti per proseguire con pagine di alcuni dei più importanti autori del Barocco napoletano e veneziano, da Antonio Vivaldi a Giuseppe Giuliano fino a Domenico Gaudioso, interpreti di una stagione musicale che ha consegnato al repertorio alcuni tra i più affascinanti Concerti per mandolino, caratterizzati da brillantezza virtuosistica, eleganza melodica e intensa forza espressiva.

«Cinema Muto & Live Music» è un’iniziativa promossa dal Comune di Rutigliano in collaborazione con l’Agìmus, con la direzione artistica di Franco Larizza e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 a ingresso gratuito.