Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone mette lo strumento principe della rassegna in combinazione con il violoncello in un raffinato concerto da camera. E lunedì 13 luglio, alle ore 21.15, nel Salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza, ospita il duo di fama internazionale PiCello Bros. formato dai fratelli Francesco e Angelo Pepicelli, il primo violoncellista e il secondo pianista. interpreti di riferimento del concertismo internazionale. I due musicisti eseguiranno pagine di Ludwig van Beethoven e due brani del 1927 di Alfredo Casella e Mario Castelnuovo-Tedesco.

Il recital rappresenta non soltanto l’incontro di due musicisti legati da un’intesa artistica e familiare maturata in oltre quarant’anni di attività condivisa, ma anche la presentazione di una nuova identità musicale. I PiCello Bros. nascono infatti dall’esigenza di rinnovare un sodalizio che, pur forte di una lunga storia costellata di successi, continua a guardare avanti con curiosità e spirito di ricerca.

Vincitori di importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio Gui di Firenze, Francesco e Angelo Pepicelli hanno calcato alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Suntory Hall di Tokyo, passando per la Salle Gaveau di Parigi, affermandosi per l’eleganza interpretativa, la profondità musicale e la straordinaria intesa cameristica. Alla brillante attività concertistica affiancano una ricca produzione discografica pubblicata da etichette di riferimento come Decca e Naxos, sempre apprezzata dalla critica internazionale.

Con il progetto PiCello Bros. i due artisti propongono programmi costruiti come autentici percorsi culturali, nei quali il dialogo tra violoncello e pianoforte diventa occasione per mettere in relazione epoche, linguaggi e sensibilità differenti.

Il concerto del Barletta Piano Festival offrirà proprio questo viaggio musicale. L’apertura è affidata a Ludwig van Beethoven con le Sette Variazioni in mi bemolle maggiore sul tema “Bei Männern, welche Liebe fühlen” tratto dal “Flauto magico” di Mozart, pagina giovanile nella quale il compositore trasforma una delle arie più celebri dell’opera mozartiana in un raffinato gioco di invenzione e dialogo tra i due strumenti.

Il programma proseguirà con due capolavori del 1927, anno particolarmente significativo per la musica italiana del Secolo breve. La “Sonata in do maggiore op. 45” di Alfredo Casella rappresenta uno degli esempi più compiuti del suo linguaggio maturo, capace di fondere rigore formale, energia ritmica e una scrittura brillante per entrambi gli strumenti. A seguire, “I nottambuli. Variazioni fantastiche op. 47” di Mario Castelnuovo-Tedesco offrirà un clima completamente diverso: una pagina ricca di fantasia, colori e suggestioni notturne, nella quale il compositore dispiega una tavolozza timbrica di grande fascino.

Il gran finale riporterà il pubblico all’universo beethoveniano con la Sonata in do maggiore op. 102 n. 1, una delle opere che segnano il passaggio verso l’ultima stagione creativa del compositore. Si tratta di una pagina intensa e visionaria, nella quale il dialogo tra pianoforte e violoncello raggiunge una perfetta parità espressiva, anticipando gli sviluppi della musica romantica.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.