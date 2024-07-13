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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Traffico delle vacanze: codice giallo. Caldo: Bari in arancione, undici città campione in rosso Bollettino ondate di calore

13 Luglio 2024
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Giornata di trasferimenti su strade ed autostrade italiane. Una tra le più importanti per il traffico delle vacanze. L’esodo estivo fa registrare oggi codice giallo.

La situazione meteo in Italia rileva invece un Paese spaccato in due. Maltempo con danni gravi al nord, sempre più caldo al centrosud Puglia inclusa.

Tra le città campione Bari oggi e domani è in codice arancione mentre altre undici città sono in codice rosso.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 12/07/2024 13/07/2024 14/07/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello1 Livello2 Livello2
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello2 Livello1 Livello1
.VERONA Livello2 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


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