Giornata di trasferimenti su strade ed autostrade italiane. Una tra le più importanti per il traffico delle vacanze. L’esodo estivo fa registrare oggi codice giallo.

La situazione meteo in Italia rileva invece un Paese spaccato in due. Maltempo con danni gravi al nord, sempre più caldo al centrosud Puglia inclusa.

Tra le città campione Bari oggi e domani è in codice arancione mentre altre undici città sono in codice rosso.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)