Di seguito il comunicato:

C’è un dato che catapulta la Puglia al vertice di una graduatoria che inquadra una tendenza inequivocabile: con almeno un club di padel nei comuni della regione, la Puglia conta 100 comuni nei quali si gioca con la ‘racchetta corta’ e cioè il 40% rispetto al totale dei comuni presenti sul territorio. Un dato che ne fa la prima in Italia per distribuzione dei club di padel nell’area regionale in virtù di una percentuale doppia rispetto alla media nazionale del 20%.

IL BOOM IN PUGLIA D’altra parte, il padel ha fatto segnare un boom pazzesco negli ultimi anni nella regione, con un numero di campi che supera le 500 unità. E non è casuale che il livello dei tornei si stia alzando notevolmente, come nel caso della Mediolanum Padel Cup in programma al Green Park di Bari, un Open FITP che mette in palio un Prize Money tra i più alti nella storia della disciplina nel nostro Paese: 15mila euro. Un quadro che ha fatto impennare il livello tecnico maschile e femminile dell’evento. Da Simone Cremona, numero 7 FITP e 109 al mondo, a Cristian Calneggia, ex top 20 mondiale e 12 FITP. E poi i giocatori internazionali come lo spagnolo Jaime Fermosell o l’argentino Andornino – e non solo loro – fino alle ‘magnifiche sei’ del femminile, da Meccico a Ciabattoni fino alla Pugliesi, il torneo di Bari firmato Banca Mediolanum conta sei top 20 nazionali al femminile. “Basti pensare che solo quattro anni fa in questa regione si contavano appena 30 club e soli 47 campi, oggi siamo arrivati a 206 club e strutture recettive che contano 507 campi. Ma attenzione: perché mentre stiamo parlando in Puglia c’è qualcuno che sta costruendo un campo…” dichiara Carlo Ferrara, responsabile del centro studi della Federazione Internazionale Padel (FIP), cui si deve lo studio approfondito nella regione. Ogni club/struttura pugliese conta una media di 2,4 campi e poco più di un terzo sono indoor (173). Le province con il maggior numero di club e campi sono Bari (47 strutture e 134 campi), Lecce (54/130), Barletta-Andria-Trani (22/74), Brindisi (29/65), Foggia (27/53), Taranto (27/51).

IL PADEL IN ITALIA E NEL MONDO Il primo World Padel Report presentato proprio dalla FIP in occasione dell’assemblea generale di Asunción in Paraguay, inquadra l’Italia quale secondo Paese al mondo per numero di campi, giocatori e praticanti ‘amateurs’. Un dato enorme che fissa lo storico sorpasso sull’Argentina, una delle ‘patrie’ storiche della disciplina in virtù di 9340 campi disseminati nel nostro Paese – Lazio in testa con circa 2mila campi seguito dalla Lombardia con 1190 impianti di gioco – a disposizione di un milione e mezzo di praticanti e un esercito di tesserati FITP pari a 600mila unità. Nel mondo, sono 130 i paesi in cui si gioca a padel, per lo sport che nella storia ha fatto segnare la maggior velocità di crescita in percentuale annuale di campi e praticanti -in Italia negli ultimi quattro anni è cresciuto sempre al di sopra del 25% rispetto all’anno precedente – e che oggi conta 30 milioni di persone che giocano in tutto il mondo, tra ‘pro’, agonisti e semplici amatori.

MEDIOLANUM PADEL CUP, IL CLOU Sabato 13 luglio alle ore 10:00 in punto (ingresso gratuito) andranno in scena le semifinali femminili sul Central Court – con tribuna da 500 posti – del Green Park di Bari, con la finale in programma alle ore 15:00 del pomeriggio. Sempre sabato a seguire, le semifinali del tabellone maschile con i superbig della Mediolanum Padel Cup in campo a giocarsi la finale in programma domenica 14 luglio (non prima delle 16).

FOOTBALL LEGEND Nella giornata della finale maschile che assegna il trofeo Mediolanum Padel Cup, spazio alle Legend del pallone con l’ex portiere del Milan Dida, l’altro simbolo rossonero ed ex ct della Nazionale Roberto Donadoni, Nicola ‘Nic’ Amoruso ex bomber della Juve e il ‘Tanque’ German Denis, attaccante argentino ex Napoli, Udinese, Atalanta e Reggina, a scendere in campo per la “Vip ProAm Exhibition” (dalle 14 circa) un mini torneo dedicato alla community di Banca Mediolanum.