Immagine di home page tratta da protezione civile della Puglia. Le località più calde della regione nella notte: Rodi Garganico 28,3 gradi e Fasano 27,1. Immagine di seguito: bollettino ondate di calore del ministero della Salute.
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