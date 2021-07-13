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Gargano e nord brindisino, le zone più calde nella notte in Puglia. Bari: oggi bollino giallo Ondate di calore

13 Luglio 2021
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Immagine di home page tratta da protezione civile della Puglia. Le località più calde della regione nella notte: Rodi Garganico 28,3 gradi e Fasano 27,1. Immagine di seguito: bollettino ondate di calore del ministero della Salute.

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