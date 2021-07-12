Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

Martedì 13 luglio, lo show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, debutterà per la stagione 2021 in prima serata, alle ore 21, su Italia 1. E’ la prima di sei straordinarie puntate, che andranno in onda tutti i martedì su Italia 1 e in replica ogni giovedì alle 21.20 su La 5 e ogni sabato, dal 7 agosto, alle 23.15 su Mediaset Extra.

Sul main stage del Radio Norba Cornetto Battiti Live, nella splendida scenografia del castello aragonese di Otranto, parte integrante dello show grazie ad una suggestiva mappatura, si alterneranno i grandi protagonisti dell’estate musicale italiana, a partire da Fedez e Orietta Berti, con “Mille”, già disco di platino, 53 milioni di stream audio/video, da quattro settimane in vetta alle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti e da due settimane la canzone italiana più trasmessa in radio. Ma la partita per lo scettro di tormentone estivo non è ancora chiusa: tra i candidati ci sono anche “Shimmy shimmy”, di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, e “Mohicani” di Boomdabash con Baby K, sul palco di Battiti ci saranno anche loro. E ci sarà uno dei giovani talenti più amati del momento, Sangiovanni, vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici, già doppio disco di platino con il suo primo Ep, il più venduto finora del 2021, e persino disco d’oro in Svizzera. Sempre da Amici arriva direttamente sul palco di Battiti un altro talento, Deddy, con la gettonatissima “Zero passi” e il nuovo singolo la “Prima estratte”. Tra i protagonisti della prima puntata anche Francesca Michielin, che si esibirà anche in coppia con Fedez, il rapper Capo Plaza con “Panama”, Mara Sattei con “Scusa”, Coma Cose con “Fiamme negli occhi”, Irama con la sua nuova “Melodia proibita”, Annalisa e Federico Rossi, con il brano latineggiante “Movimento lento”, Gazzelle con “Tuttecose”, in coppia con Mara Sattei, Shade con “In un’ora”. E poi due grandi ospiti internazionali nel cast della prima puntata, Dotan con la sua “There Will be A Way”, e Master Kg, il dj sudafricano che nel 2020 ha fatto ballare tutto il mondo con Jerusalema, un successo davvero planetario. Ci saranno anche: Arianna, Andrea Damante e, ciliegina sulla torta, Nek e la sua voglia di vivere “Un’estate normale”, un autentico inno alla gioia di vivere e alla normalità. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce Dimartino, che canteranno la loro “Musica leggerissima” dalla splendida Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano, anche lei con il brano sanremese “Glicine”, e poi Alessandra Amoroso e il suo “Sorriso grande” dal cuore barocco della sua Lecce.

Un cast di altissimo livello per la prima puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.

Anche quest’anno il Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).

Per qualsiasi informazione: www.radionorba.it.