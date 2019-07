Maltempo: codice arancione per quasi tutta la Puglia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia, in aggiornamento del precedente messaggio, l’allerta con validità fino alle 8 di domani domenica 14 luglio. Si prevedono PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SUI SETTORICOSTIERI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia. Un primo bollettino di monitoraggio aveva riguardato il codice arancione per alcune zone del sud barese come Turi (74,2 millimetri di pioggia alle 15) Casamassima (37,8 millimetri di pioggia alle 15) Noicattaro e Rutigliano.