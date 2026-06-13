Domani pomeriggio Taranto-Gladiator a Massafra. Ritorno della finale playoff nel campionato di calcio di Eccellenza. In caso di vittoria il Taranto sarebbe promosso in serie D.

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Diffuso da Società Sportiva Taranto:

A voi, ragazzi del Taranto

Ci sono momenti che la storia non dimentica.

Domani è uno di quelli.

Non siete arrivati qui per caso.

Siete arrivati qui attraverso le rinunce, la fatica, il dubbio di chi guardava — i tifosi per primi — e non capiva.

Siete arrivati qui partendo da zero con noi — da meno di zero (non c’era neanche un pallone) — quando tutto sembrava perduto e il silenzio pesava più di qualsiasi sconfitta.

Eppure siete rimasti in piedi.

Eppure avete corso.

Eppure avete lottato come se questa maglia fosse la cosa più preziosa che avete.

E lo è. Grazie a tutti noi.

Questa maglia non è un indumento.

È una dichiarazione.

È il grido di una città che non si arrende, di un popolo che ha visto troppo e che merita finalmente di esultare.

Ogni volta che l’avete indossata, avete portato sulle spalle il peso di una terra intera: una terra antica, fiera, ferita, maltrattata ma mai domata.

Una terra che si chiama Taranto.

Che si chiama Sud.

Che si chiama identità.

Noi abbiamo scelto di credere in questa città quando non era di moda farlo.

Quando era più semplice guardare altrove.

Abbiamo scelto di raccogliere questa maglia da terra e di restituirle dignità, perché Taranto non merita di essere dimenticata.

Taranto merita di essere celebrata e, come ben sapete, non vale meno.

E tra pochi giorni apriremo le porte dello Iacovone.

La nostra casa.

Finalmente la nostra casa.

Uno stadio che tornerà a tremare di passione, a riempirsi di voci, a sentire di nuovo il calore di un popolo che si ritrova e si riconosce.

Quel momento sarà sacro.

E voi avete domani l’opportunità di renderlo ancora più speciale, completando un percorso straordinario che avete costruito giorno dopo giorno.

Voi siete coloro che hanno riacceso il fuoco.

Domani entrate in campo sapendo chi siete.

Credetemi, non serve altro.

E mi auguro che da lunedì possiate essere celebrati come i figli di una città che non ha mai smesso di combattere.

Per me, in fondo, siete già famiglia.

Siete la prova vivente che la determinazione vale più di ogni pronostico.

Siete il simbolo di una rinascita che non è solo sportiva: è umana, è territoriale, è profonda.

Ogni contrasto che date è una risposta alla rassegnazione.

Ogni gol che segnate è un atto di giustizia.

Ogni minuto che correte è un messaggio potente e chiaro a tutti:

Taranto è viva.

Taranto è forte.

Taranto non si piega.

Noi non ci pieghiamo.

I Ladisa non mollano mai.

E voi con noi.

Giocate con questa consapevolezza nel petto.

Giocate con la rabbia buona di chi ha qualcosa da dimostrare, prima di tutto a sé stesso.

Giocate con la gioia feroce di chi sa che sta scrivendo una pagina importante della storia di questo club, che nato dal niente avrà strutture all’avanguardia e sul quale continueremo a investire ancora di più.

E sappiate che non siete soli.

Non lo siete mai stati.

Noi saremo lì, con voi, dentro ogni azione, dentro ogni respiro.

Perché questo progetto non è mio o di mio fratello, non è vostro: è nostro.

È di questa città.

È del Sud che vuole rialzarsi e dimostrare al mondo di cosa è capace quando crede in sé stesso e fa le cose in grande.

Questo è solo l’inizio.

Sono convinto — con una certezza che niente può scalfire — che insieme lo faremo grande.

Più grande di quanto chiunque possa immaginare oggi.

Perché la forza vera non si esaurisce in una partita.

Si moltiplica.

Cresce.

Diventa storia.

Domani avete la possibilità di scrivere una pagina che questa città non dimenticherà.

Forza Taranto.

La nostra casa vi aspetta.

La vita vi aspetta.

Noi vi aspettiamo per vivere un altro anno insieme.

Un’ultima parola:

Grazie di tutto.

E viva il vostro futuro.

Famiglia Ladisa.