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Lecce-Udinese 0-2 Calcio serie A. Basket, playoff scudetto: stasera un arbitro di Martina Franca

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Con un gol di Lucca nel primo tempo ed uno di Samardzic nel finale l’Udinese ha ottenuto a Lecce una vittoria importantissima per cercare di raggiungere la salvezza.

I salentini l’hanno raggiunta matematicamente (sono a quota 37 punti in classifica) e l’appagamento, nella serata di festa, è sembrato inevitabile quanto palese. Certamente diverse le motivazioni dei friulani che ora, con 33 punti, hanno raggiunto il Cagliari, scavalcato Empoli e Frosinone (32) con il Sassuolo penultimo a quota 29 e la Salernitana già retrocessa (16).

Ultime due giornate, zona salvezza:

Verona (34): Salernitana (t), Inter (c)

Cagliari (33): Sassuolo (t), Fiorentina (c)

Udinese (33): Empoli (c), Frosinone (t)

Empoli (32): Udinese (t), Roma (c)

Frosinone (32): Monza (t), Udinese (c)

Sassuolo (29): Cagliari (c), Lazio (t)

Dal calcio alla pallacanestro maschile di serie A: stasera Virtus Bologna-Bertram Tortona. Gara 2 dei quarti di finale nei playoff scudetto. Secondo arbitro Andrea Valzani di Martina Franca.

 

 

 

 

 

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