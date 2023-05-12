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Punti cardinali: giovedì Job day a Palagiano Confcommercio

13 Maggio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto %:

Al via il  Comune di Palagiano  con il  Job Day di  presentazione del progetto “PalagianoLab –  Orientamento per l’occupazione e lo start up d’impresa”, il 18 maggio prossimo dalle 8.00 alle 14.00, alla Biblioteca Vito Laterza (c.so Lenne 43). Progetto rientrante nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale  ‘Punti Cardinali’ del quale Sistema Impresa, il centro di assistenza tecnica di Confcommercio Taranto,  è assegnataria. Alle 9.30 è prevista la conferenza stampa  per la presentazione del Progetto agli organi di informazione.

Ad aprire i lavori del Job Day sarà il sindaco Domenico Pio Lasigna, è previsto inoltre l’intervento del consigliere comunale delegato al progetto Punti Cardinali, Emiliano Acquaro.

Professionisti e consulenti , con competenze specifiche,  daranno un importante  contributo allo svolgimento del Job Day, sulle tematiche inerenti:  il valore del capitale umano per le imprese; l’ autoimpiego e lo start up d’impresa;  gli strumenti di politica attiva del lavoro; l’orientamento e l’alternanza scuola/lavoro. Interverranno:  Rita De Santis, presidente prov. ANCL; Matilde Contento, vice presidente Confcommercio Taranto ed imprenditrice del settore della distribuzione alimentare; Daniele Morciano, direttore amministrativo di Confidi Taranto; la prof. Elvia di Roma, responsabile Orientamento IISS Q. O. Flacco;  il direttore di Confcommercio Taranto,  Tullio Mancino.

Il partenariato è costituito da 8 soggetti pubblico/privati:  Confcommercio Taranto; l’associazione provinciale dell’agricoltura CIA; la sede di Palagiano dell’IISS Q. Orazio Flacco; l’Agenzia per il lavoro ‘Generazione vincente’; l’ITS Agroalimentare Puglia; ZNS Project; l’agenzia per il lavoro Quojobis; Sistema Impresa Scrl.

“Ritengo sia importante costituire un punto di riferimento al lavoro a Palagiano – afferma il sindaco D.P. Lasigna-  soprattutto per le  fasce di cittadini più giovani, ma non solo. Abbiamo voluto fortemente questo progetto, ottenendo il riconoscimento ed il finanziamento regionale, proprio perché Palagiano ha bisogno, tra le varie cose, anche e soprattutto di un punto d’incontro tra domanda ed offerta lavorativa, di un luogo  di confronto per approfondire le tematiche di orientamento al lavoro. In questa logica s’inserisce  PalagianoLab, nonché la collaborazione con Sistema Impresa che si pone alla regia tecnica del progetto. Siamo felici di poter offrire un’opportunità alla nostra comunità ed ai giovani”

“L’avvio di questa iniziativa – secondo Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto- registra  un cambio di passo nell’approccio all’orientamento al lavoro che finalmente acquista una dimensione di comunità, attraverso le reti tra comuni, associazioni di categoria, scuola e terzo settore, una modalità da tempo adottata in altre parti d’Europa. Ci auguriamo di poter dare risposte concrete a  chi è alla ricerca di un  lavoro o pensa di misurarsi in una iniziativa di impresa propria,  ai giovani che hanno bisogno di essere accompagnati nel loro percorso di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche alle imprese che ricercano personale”

A Palagiano lo  sportello informativo   ‘Punti Cardinali’, sarà operativo:  lunedì/mercoledì dalle 13.00 alle 19.00 e il martedì/giovedì/venerdì  dalle 8.00 alle 14.00, presso la Biblioteca V. Laterza in c.so Vito Lenne 43 (punticardinalipalagiano@gmail.com);  si potranno  richiede informazioni su posizioni lavorative aperte, corsi di formazione ed opportunità offerte dalla Regione Puglia e dalla Comunità Europea, ma anche  ricevere aiuto  nella preparazione del proprio CV o di un colloquio di lavoro.

Sono inoltre in procinto di essere avviati i laboratori di orientamento a cura dei partner, che offriranno una ulteriore opportunità di crescita ai beneficiari del progetto.


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