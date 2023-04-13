Gravina in Puglia, commissario Domenico De Sanctis. Bitetto, Pino Giulietto. Grumo Appula, Giuseppe Fumai. Manduria,, Maurizio Bruno. Grottaglie, Giovanni Battafarano. Monteiasi Anna Filippetti. Nardò, Andrea Russo. Oria e Sammichele Salentino, Francesco Rogoli. San Ferdinando, Francesco Ruta.

“I commissariamenti si sono resi necessari in seguito alle dimissioni dei coordinatori di circolo o in quelle realtà dove, durante la fase congressuale nazionale, non si sono svolti i congressi per l’elezione del segretario locale. Sono certo che i commissari sapranno traghettare i circoli verso i prossimi congressi, amministrando sapientemente questa fase di transizione. Buon lavoro a tutti, con l’auspicio che si possa immediatamente tornare al lavoro per far crescere le comunità locali” dice Domenico De Santis, segretario del Pd pugliese.