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Undici aziende di Ruvo di Puglia a “Olio capitale” A Trieste fino a domenica

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Olio Capitale 2

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Saranno 11 le aziende olearie che presenteranno Ruvo di Puglia a “Olio Capitale – Fiera degli oli extravergine di oliva”, la principale campionaria italiana di settore, in programma a Trieste fino al 15 marzo.

La partecipazione delle aziende ruvesi  alla campionaria è finanziata dall’Amministrazione comunale-Assessorato alle Attività Produttive. Le aziende espositrici hanno risposto all’avviso pubblico promosso nelle scorse settimane.

“La produzione olearia ruvese – ha detto l’assessora alle Attività produttive Emanuela Caifasso – vanta da alcuni anni autentiche eccellenze e non poteva non essere presente in un contesto così importante, dove la qualità è sempre apprezzata.

Accanto alle grandi cooperative ci sono anche imprese più piccole, spesso a tradizione familiare, che tuttavia riescono a proporre un prodotto estremamente competitivo.

Lo sforzo fatto dall’Amministrazione per garantire la partecipazione delle nostre aziende è un ulteriore segnale della nostra vicinanza a un comparto fondamentale per la economia cittadina.

Il nostro obiettivo è fare del nostro olio come di tutte le eccellenze ruvesi un biglietto da visita per la nostra città, per la sua storia, la sua bellezza e la sua cultura del lavoro oltre i confini regionali.”


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