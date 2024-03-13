rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Il Comune di Matera e la sua avvocatura 1968-2024 Libro

13 Marzo 2024
LIBRO ENRICA ONORATI 
Di Nino Sangerardi:

Sabato 16 marzo 2024, ore 16,30, nella sala convegni dell'Open Space Apt Basilicata --interno del Palazzo dell'Annunziata in Piazza Vittorio Veneto a Matera- si terrà  la presentazione del libro "Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968 - 2024" ideato e scritto dall'Avv. Enrica Onorati.
Con l'autrice dialogherà il giornalista del TGR Basilicata, Eugenio Montesano.
 Enrica Onorati, laureata in Giurisprudenza presso l'Università  degli Studi di Napoli Federico II, nel 1980 si iscrive nel Registro Praticanti e Procuratori dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Matera.Diventa Procuratore nle 1984, Avvocato nel 1991 e Cassazionista nel 1997.
 Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali ha svolto anche la funzione di Curatore Fallimentare e di Vice Pretore Onorario del Mandamento di Tricarico, Grassano e Calciano,l'anno 1991 assume l'incarico di Avvocato Dirigente nell'Amministrazione Civica di Matera. 
"Questo libro-- si legge nella nota di presentazione dell'evento-- è il risultato di 44 anni di servizio presso il Comune di Matera. Una testimonianza, un racconto che vuole parlare dell'Amministrazione Civica come di una realtà  molto più complessa rispetto a quanto rappresentato comunemente. E' un omaggio a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno lavorato nel Comune e per il Comune ed il cui nome non va dimenticato.  A tutte quelle persone che, giorno dopo giorno, hanno dato il loro contributo, piccolo o grande, perchè l'Amministrazione crescesse e Matera diventasse città .E questo perchè nella Storia vengono ricordati solo i generali, lasciando cadere nell'oblio i soldati semplici, ma sono questi che supportano e reggono lo sforzo bellico".
L'iniziativa è patrocinata dall'Unione nazionale Avvocati Enti Pubblici.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione