Di Nino Sangerardi: Sabato 16 marzo 2024, ore 16,30, nella sala convegni dell'Open Space Apt Basilicata --interno del Palazzo dell'Annunziata in Piazza Vittorio Veneto a Matera- si terrà la presentazione del libro "Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968 - 2024" ideato e scritto dall'Avv. Enrica Onorati. Con l'autrice dialogherà il giornalista del TGR Basilicata, Eugenio Montesano. Enrica Onorati, laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel 1980 si iscrive nel Registro Praticanti e Procuratori dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Matera.Diventa Procuratore nle 1984, Avvocato nel 1991 e Cassazionista nel 1997. Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali ha svolto anche la funzione di Curatore Fallimentare e di Vice Pretore Onorario del Mandamento di Tricarico, Grassano e Calciano,l'anno 1991 assume l'incarico di Avvocato Dirigente nell'Amministrazione Civica di Matera. "Questo libro-- si legge nella nota di presentazione dell'evento-- è il risultato di 44 anni di servizio presso il Comune di Matera. Una testimonianza, un racconto che vuole parlare dell'Amministrazione Civica come di una realtà molto più complessa rispetto a quanto rappresentato comunemente. E' un omaggio a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno lavorato nel Comune e per il Comune ed il cui nome non va dimenticato. A tutte quelle persone che, giorno dopo giorno, hanno dato il loro contributo, piccolo o grande, perchè l'Amministrazione crescesse e Matera diventasse città .E questo perchè nella Storia vengono ricordati solo i generali, lasciando cadere nell'oblio i soldati semplici, ma sono questi che supportano e reggono lo sforzo bellico". L'iniziativa è patrocinata dall'Unione nazionale Avvocati Enti Pubblici.