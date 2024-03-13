Di Nino Sangerardi: Sabato 16 marzo 2024, ore 16,30, nella sala convegni dell'Open Space Apt Basilicata --interno del Palazzo dell'Annunziata in Piazza Vittorio Veneto a Matera- si terrà la presentazione del libro "Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968 - 2024" ideato e scritto dall'Avv. Enrica Onorati. Con l'autrice dialogherà il giornalista del TGR Basilicata, Eugenio Montesano. Enrica Onorati, laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel 1980 si iscrive nel Registro Praticanti e Procuratori dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Matera.Diventa Procuratore nle 1984, Avvocato nel 1991 e Cassazionista nel 1997. Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali ha svolto anche la funzione di Curatore Fallimentare e di Vice Pretore Onorario del Mandamento di Tricarico, Grassano e Calciano,l'anno 1991 assume l'incarico di Avvocato Dirigente nell'Amministrazione Civica di Matera. "Questo libro-- si legge nella nota di presentazione dell'evento-- è il risultato di 44 anni di servizio presso il Comune di Matera. Una testimonianza, un racconto che vuole parlare dell'Amministrazione Civica come di una realtà molto più complessa rispetto a quanto rappresentato comunemente. E' un omaggio a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno lavorato nel Comune e per il Comune ed il cui nome non va dimenticato. A tutte quelle persone che, giorno dopo giorno, hanno dato il loro contributo, piccolo o grande, perchè l'Amministrazione crescesse e Matera diventasse città .E questo perchè nella Storia vengono ricordati solo i generali, lasciando cadere nell'oblio i soldati semplici, ma sono questi che supportano e reggono lo sforzo bellico". L'iniziativa è patrocinata dall'Unione nazionale Avvocati Enti Pubblici.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma