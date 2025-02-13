Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Le associazioni Gruppo Culturale Letterario e La ‘Ngegna sono liete di proporre il sesto appuntamento della prima stagione concertistica Musicarerum 2024-2025.

Giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 19:00, presso il Convento dei Padri Riformati di Pulsano (TA), il concerto per chitarra “Duo a dodici corde”. Protagonisti della serata sarà il Maestro Samuele Pini Ugolini e il Maestro Gianmarco Varotto. L’evento offrirà un’affascinante esplorazione delle possibilità espressive e tecniche della chitarra, attraverso un repertorio che spazia dal classicismo di Fernando Sor e Ferdinando Carulli, al lirismo spagnolo di Enrique Granados, fino alle suggestioni impressioniste di Maurice Ravel e alla profondità romantica di Johannes Brahms, in un viaggio musicale ricco di eleganza, virtuosismo e raffinatezza.

Il programma della serata propone un repertorio che esalta la versatilità e la bellezza della chitarra classica, attraversando epoche e stili con opere di grandi compositori.

Si parte con l’Intermedio dall’opera Goyescas di Enrique Granados, un brano intriso di lirismo e suggestioni spagnole, nell’arrangiamento di Emilio Pujol. Segue L’encouragement op. 34 di Fernando Sor, un dialogo musicale raffinato che incarna lo stile elegante e brillante del primo Ottocento. La serata prosegue con la delicata e malinconica Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel, un omaggio alla grazia e alla memoria, anche questa nella trascrizione di Emilio Pujol. Il programma si arricchisce poi con il Tema e Variazioni dal Sestetto d’archi n. 1 op. 18 di Johannes Brahms, nella magistrale rielaborazione di John Williams, che esalta la profondità e la ricchezza timbrica dello strumento. In chiusura, il Duo n. 2 op. 34 di Ferdinando Carulli, un’opera che incarna l’eleganza e la brillantezza del repertorio cameristico per chitarra, con dialoghi vivaci e raffinati tra le voci strumentali. Un viaggio musicale che attraversa secoli e sensibilità artistiche, offrendo al pubblico un’esperienza di rara intensità e virtuosismo.

Il concerto, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Pulsano, rappresentato dall’assessore alla cultura Antonella Lippolis si inserisce nella stagione concertistica Musicarerum, diretta dal Maestro Domenico Susca. L’evento è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica di qualità e un’opportunità per scoprire o riscoprire brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Non perdete questo sesto, straordinario appuntamento della stagione Musicarerum!