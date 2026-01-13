Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:

Nella mattinata odierna, il Questore della BAT Dott. Alfredo Fabbrocini e il Dirigente del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia Dott. Andrea Ferrario hanno accolto presso gli uffici del presidio di Polizia di Corso Garibaldi, il Sindaco Dott. Vito Malcangio.

Il primo cittadino della Città dei Vescovi ha espresso un sentito ringraziamento al Questore e alla Polizia di Stato per il costante e qualificato impegno al servizio della collettività, nonché per il tempestivo ed efficace intervento posto in essere nei giorni scorsi in occasione dell’incendio sviluppatosi all’interno della struttura ricettiva Hotel Queen Victoria, situata lungo la S.P. 231 e adibita a Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS). All’interno della struttura alloggiavano cittadini extracomunitari, regolarmente presenti sul territorio nazionale e inseriti nel sistema di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Nel corso dell’incontro, il Questore della BAT, Dott. Alfredo Fabbrocini, ha ringraziato il primo cittadino per la presenza e per l’attenzione costantemente rivolta alle dinamiche operative che quotidianamente interessano il personale della Polizia di Stato, esprimendo, al contempo, profonda gratitudine agli operatori che, pur in un contesto particolarmente complesso e caratterizzato dalla pericolosità delle fiamme, hanno tutelato con encomiabile professionalità il bene primario della vita umana, salvaguardando l’incolumità degli ospiti della struttura.

Il dott. Malcangio, nel ribadire il profondo legame tra la cittadinanza, le istituzioni e la Polizia di Stato, ha conferito il pubblico riconoscimento dell’Encomio Solenne del Comune di Canosa di Puglia agli operatori distintisi per dedizione, coraggio e professionalità. L’incontro ha altresì costituito occasione per rinnovare la piena unità di intenti tra l’Amministrazione comunale e la Polizia di Stato in ordine alla prospettiva di individuazione di una nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza per la Città di Canosa.