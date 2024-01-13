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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Bari: inaugurata la biblioteca “Lombardi” nel quartiere San Paolo, alla cerimonia anche Mario Desiati Ieri

13 Gennaio 2024
biblioteca lombardi san paolo 5 scaled

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Quasi mille metri quadri su tre livelli, dedicati alla lettura, alla cultura e alla multimedialità, in una struttura progettata dallo studio di architettura Mao di Roma, nel cuore del quartiere San Paolo di Bari. È stata inaugurata ieri pomeriggio la biblioteca “Lombardi”, parte dell’istituto comprensivo Grimaldi-Lombardi. La struttura ha preso vita grazie all’Ats formata dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” in partnership con la Fondazione Giovanni Paolo II onlus, che la gestiranno fino a dicembre 2026. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone, il direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi, l’assessora all’Educazione del Comune di Bari Paola Romano e lo scrittore premio Strega, Mario Desiati. La biblioteca Lombardi è l’undicesima nella rete del progetto Colibrì del Comune di Bari e fa parte delle circa 130 biblioteche di comunità realizzate in Puglia.


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