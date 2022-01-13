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Puglia in rosso nella mappa sul contagio da Covid dell’Ecdc Situazione in peggioramento in Europa

13 Gennaio 2022
2022w01 COVID19 EU EEA Subnational Combined traffic

Di Francesco Santoro: 

Scompaiono il verde e il giallo nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Anche Puglia, Molise e Sardegna, che nelle scorse settimane avevano resistito, sono rosse. Le infezioni da coronavirus galoppano in tutta l’Ue e la regione degli ulivi è tra le zone ad alto rischio di contagio. Situazione in peggioramento anche in Romania: ora il Paese è interamente arancione. I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi.


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