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Hanno rubato in casa di Paolo Rossi il giorno dei funerali Le esequie a Vicenza, furto a Bucine

12 Dicembre 2020
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Stamattina a Vicenza I funerali di Paolo Rossi. Il calciatore campione del mondo 1982 è morto l’altro ieri. Il feretro di Paolo Rossi è stato portato da Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Giampiero Marini, Gabriele Oriali ed Alessandro Altobelli.

Mentre si svolgevano i funerali, nella casa di Bucine, in Toscana, il furto. La moglie di Paolo Rossi, tornata dal funerale, ha trovato la casa a soqquadro. Fra gli oggetti rubati, secondo quanto tipo l’Ansa, l’orologio di Paolo Rossi. Rilievi della polizia scientifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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