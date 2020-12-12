Stamattina a Vicenza I funerali di Paolo Rossi. Il calciatore campione del mondo 1982 è morto l’altro ieri. Il feretro di Paolo Rossi è stato portato da Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Giampiero Marini, Gabriele Oriali ed Alessandro Altobelli.
Mentre si svolgevano i funerali, nella casa di Bucine, in Toscana, il furto. La moglie di Paolo Rossi, tornata dal funerale, ha trovato la casa a soqquadro. Fra gli oggetti rubati, secondo quanto tipo l’Ansa, l’orologio di Paolo Rossi. Rilievi della polizia scientifica.